Brexit: Великобритания официально вышла из ЕС. События дня. ФАН-ТВ

Великобритания покинула Евросоюз Великобритания отмечает исторический момент. В ночь на 1 февраля Соединенное Королевство наконец покинуло Евросоюз. Теперь уже официально. По этому случаю делегация страны торжественно вышла из Европарламента, а премьер-министр Борис Джонсон обратился к нации, назвав событие «новой эрой» в отношениях с ЕС. Ждать ее пришлось с 2016 года, когда британцы проголосовали за Brexit на референдуме. До 2020-го этот процесс несколько раз откладывался, хотя даже сейчас, несмотря на формальный уход, отношения с «европейской семьей» по факту не разорваны: Британия остается в таможенном союзе на время переходного периода. Он продлится до конца года. Лондон и Брюссель должны заключить новую торговую сделку и договориться о своих будущих отношениях. Впрочем, стоит ли говорить, что разногласий в стране по этому вопросу до сих пор много, и акции протеста никто не отменял. Так что длительная эпопея Brexit, судя по всему, еще продолжится.

Эпидемия коронавируса погубила 259 человек Масштабы эпидемии в Китае пока что растут непрерывно. По состоянию на 1 февраля новый коронавирус погубил уже 259 человек, а число инфицированных достигло почти 12 000. Отдельные случаи заражения уже выявлены более чем в 20 странах. Накануне в этот список попала и Россия: два пациента (по одному в Забайкалье и Тюменской области) были госпитализированы с вирусом. Оба оказались гражданами Китая. Напомним, что месяц назад вспышка пневмонии, вызванной вирусом, началась как раз в Поднебесной. Сейчас наша граница на Дальнем Востоке закрыта, а вместе с тем в России действует оперативный штаб, который занимается профилактикой заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила международный режим ЧС.

В СовФеде оценили «право Польши» на репарации «Чисто польская фантазия». Такими словами российский сенатор Алексей Пушков ответил на очередные претензии Варшавы. Дело в том, что ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о полном праве своей страны требовать репараций от России — якобы за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. До него такую позицию выразил и глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский. Пушков в свою очередь заметил, что право Варшавы на некие репарации, похоже, действует только для нее самой, и, конечно не имеет никакой связи с международным правом. Отметим, что в начале января польский парламент одобрил резолюцию, в которой назвал СССР, как и Германию, одним из виновников Второй мировой. Российские власти не раз подчеркивали, что своими манипуляцими Варшава стремится принизить роль Советского Союза в победе над нацизмом.