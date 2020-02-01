В России начали действовать новые правила увольнения

Москва, 1 февраля. С 1 февраля 2020 года вступают в силу новые стандарты Министерства труда РФ. Отныне при смене места работы сотруднику будут выдаваться сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

В официальной бумаге будет содержаться информация о длительности работы у конкретного работодателя. Фактически данная форма является аналогом выписки из трудовой книжки.

Данное нововведение связано с переходом на электронные трудовые книжки. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.

Работодатели будут обязаны проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек до конца июня 2020 года. Для тех работников, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись исключительно электронные книжки.

Ранее глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов сообщил, что работодатели будут обязаны ежемесячно предоставлять в фонд данные о сотрудниках в электронном виде, в том числе информацию о приеме или увольнении с работы и о любых изменениях, которые происходят внутри организации.