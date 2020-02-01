Брошенных отцом в «Шереметьево» детей доставили в Хабаровск

Хабаровск, 1 февраля. Дети, брошенные отцом в аэропорту «Шереметьево» были доставлены в Хабаровск, сообщает представитель правительства Хабаровского края.

Сообщается, что затем дети в сопровождении будут доставлены в родной Комсомольск-на-Амуре поездом или автобусом.

Ранее на горе-отца мальчиков 2011 и 2014 года рождения завели уголовное дело из-за халатного отношения с детьми.

Напомним, что 26 января мужчина бросил своих детей в аэропорту «Шереметьево». Он оставил записку, в которой попросил отправить детей в приют, потому что у него нет средств на их содержание. Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова сообщила, что мальчиков передадут под опеку бабушки.

Известно, что мать детей не живет с ними и не общается. Она заявляла, что бывший муж ее избивал.