Роскосмос потратит на проект лунной станции 594 миллиона рублей

Москва, 1 февраля. Роскосмос планирует выделить на эскизный проект лунной станции «Луна-28» 594 миллиона рублей. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

Требуется опытно-конструкторская работа (ОКР) по космическому комплексу, эскизный проект (ЭП) лунной станции.

«Создание космического комплекса для доставки лунного грунта на Землю (шифр ОКР) «Луна-Грунт» (ЭП)», — приводит материалы закупки РИА Новости.

В документах говорится, что на эскизный проект планируется выделить 594,2 миллиона рублей: в 2021 году 27,1 миллиона рублей и 17,1 млн рублей в 2022 году.

Ранее стало известно, что запуск лунной посадочной станции «Луна-28» («Луна-Грунт») может произойти в 2027 году. Комплекс с космодрома Восточный выведет на орбиту ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03. Станции предстоит «сесть» на южном полюсе естественного спутника Земли, взять образцы лунного грунта и доставить их на Землю в специальной капсуле.

Ранее газета «Известия» сообщила, что госкорпорация Роскосмос планирует выделить более 8 млрд рублей на производство космического пилотируемого транспортного корабля «Орел». Аппарат предназначен для полетов к Луне.

В издании отметили, что в декабре РКК «Энергия» запросила у госкорпорации на разработку «Орла» более 18 млрд рублей. В компании объяснили просьбу дефицитом финансирования. В программу, при этом, заложены 57,5 млрд рублей, которые необходимо потратить до 2025 года.