Сильный пожар охватил четырехэтажное здание в Екатеринбурге

Екатеринбург, 1 февраля. В Екатеринбурге произошел пожар в четырехэтажном здании. Возгорание распространилось на площади 500 квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС.

«В 03.30 по местному времени (01.30 по московскому) поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом четырехэтажном здании на улице Стахановской в Екатеринбурге», — сказано в сообщении МЧС.

В сообщении ведомство отмечается, что горели стены и перекрытия сооружения на площади 500 квадратных метров. Подчеркивается, что быстрому распространению возгорания поспособствовали деревянные перекрытия здания.

Для ликвидации огня задействованы 67 спасателей и 19 единиц техники.

«Пожарно-спасательные подразделения принимают меры по недопущению распространения огня на большую площадь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сгорел перерабатывающий резину цех. Сильный пожар на Октябрьской набережной тушили 60 пожарных. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. К работе подключились сотрудники мобильной химико-радиометрической лаборатории.