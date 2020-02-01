Израильский инфекционист Литачевский рассказал о группах риска при коронавирусе

Тель-Авив, 1 февраля. Израильский медик клинического центра Шиба (Тель-а-Шомер) Владислав Литачевский рассказал, кто входит в группу риска при коронавирусе 2019-nCoV.

По словам инфекциониста, группа риска при коронавирусе практически идентична группе риска при обычных ОРВИ.

«Всегда есть категории пациентов, которые более предрасположены к осложнениям. Люди с сопутствующими заболеваниями, люди преклонного возраста, маленькие дети — это группы риска, которые всегда более предрасположены к осложненному течению болезни», — заявил Литачевский.

Он отмечает, что меры предосторожности также мало чем отличаются от традиционных. Прежде всего необходимо избегать места повышенного риска заражения — воздержаться от поездок в Китай, не посещать рынки животных и места массового скопления людей. Также он напоминает о необходимости соблюдать личную гигиену и тщательно мыть руки.

«Эпидемиологически самая опасная черта вируса — контагиозность, то есть способность к распространению», — заявил медик.

Инфекционист говорит, что уровень контагиозности нового коронавируса еще недостаточно изучен, чтобы оценить потенциальные риски пандемии.

Министерство здравоохранения России ранее опубликовало памятку, в которой рассказывается о симптомах заболевания. Коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Среди его симптомов: повышенная утомляемость, тяжесть в грудной клетке, заложенность носа, кашель, боль в горле и мышцах, повышенная температура и озноб.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 11,1 тыс. человек, жертвами заболевания стали 258 человек.