Крутой рассказал, кто может представить Россию на «Евровидении-2020»

Москва, 1 февраля. Известный композитор Игорь Крутой рассказал, кто будет представлять Россию на песенном конкурсе Евровидение-2020.

Как говорит продюсер, решение о том, что певец Александр Панайотов выступит на музыкальном конкурсе «принято на 90%».

Ранее сообщалось, что решение о конкурсанте от России обычно принимается к концу февраля.

65-й ежегодный конкурс Евровидение состоится в Роттердаме с 12 по 16 мая. В прошлом году победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Представитель России Сергей Лазарев занял в конкурсе третье место.

Недавно Украине пользователи Интернета подвергли критике певицу Ассоль, за то, что она во время отбора на Евровидение представила свою песню Save it на русском языке. Украинским зрителям не понравилось, что девушка на русском языке объясняла, что ее песня посвящена защите окружающей среды.

Также сообщалась, что Венгрия откажется от участия в Евровидении-2020. Отмечается, что решение принято на фоне критики ЛГТБ-сообщества в стране. Позиция государственной национальной общественной вещательной организации Венгрии (MTVA) заключается в том, что позитивное освещение прав сексуальных меньшинств не приветствуется.

Во вторник в Роттердаме состоялась жеребьевка участников конкурса. Российскому представителю досталось место в первой половине полуфинала. В общей сложности в Евровидении-2020 примет участие 41 участник.

Осенью 2019 года, российский певец Дима Билан сообщал, что рассматривает возможность участия в песенном конкурсе Евровидение-2020.