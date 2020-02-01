Украинские силовики обстреляли ЛНР из минометов и БМП

Луганск, 1 февраля. Украинские силовики в течение минувших суток открыли огонь по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) один раз. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 31 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — цитирует представителя ЛНР в СЦКК РИА Новости.

Огонь велся из БМП-2 и минометов калибром 82 миллиметра.

Гражданская война на территории Украины продолжается с апреля 2014 года. Киев ввел войска на территорию Донбасса после того, как жители некоторых районов Луганской и Донецкой областей объявили о независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел на Украине. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.