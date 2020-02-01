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Происшествия

Полицейский вертолет рухнул в Японии, есть раненые

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Полицейский вертолет рухнул в Японии, есть раненые

Токио, 1 февраля. Полицейский вертолет разбился в японской префектуре Фукусима, сообщает новостное агентство Kyodo.

Сообщается, что на борту вертолета находились семь членов экипажа, они были госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии. Детали происшествия устанавливаются.

KP.RU сообщает, что на воздушном судне перевозились органы для трансплантации. Вертолет направлялся из района Айзу в аэропорт Фукусимы.

Отмечается, что во время падения вертолета был зафиксирован сильный ветер.

Ранее сообщалось, что 26 января три человека погибли в результате падения самолета, тушившего лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии.

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Источник: ТАСС
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