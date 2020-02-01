Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале

Москва, 1 февраля. Россиян в этом месяце ожидают длинные выходные и сокращенная четырехдневная рабочая неделя, так как празднование Дня защитника Отечества (23 февраля) выпадает на выходной день. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Выходные продлятся три дня с 22 по 24 февраля. Следом за ними с 25 по 28 февраля россиян ждет сокращенная четырехдневная рабочая неделя.

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом, россиян ожидает одна сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля», — цитирует пресс-службу Роструда ТАСС.

В ведомстве отметили, что следующие длинные выходные будут связаны с празднованием Международного женского дня 8 марта и продлятся с 7 по 9 марта. После мартовских праздников рабочая неделя также окажется сокращенной. Работать россияне будут с 10 по 13 марта. После этого длинные выходные придутся на майские праздники: с 1 по 5 и с 9 по 11 число.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к долгим новогодним каникулам. С 2005 года доля выступающих против длительных новогодних каникул жителей России выросло на 6%. О том, что устал от долгих выходных, заявил каждый третий житель страны (33%). Каждый второй респондент (51%) признал, что длительные январские каникулы — удачное решение. Исследование провели 12 января среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, они рассказали о своем отношении к выходным в январе.