В Латвии открыто уголовное дело против мужчины, распространявшего фейки о коронавирусе

Рига, 1 февраля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за распространение ложных новостей о коронавирусе из Китая в отношении жителя Латвии, сообщает латвийская полиция.

«Полиция Латвии возбудила уголовное дело за распространение ложной информации о коронавирусе в отношении гражданина Латвии», — сообщил представитель стражи правопорядка.

Детальную информацию латвийская полиция не сообщает.

Сообщается, что латвийские правоохранители вычислили мужчину, разместившего в социальной сети видеоролик, в котором утверждалось, что в прибалтийской стране был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Запись вызвала резонанс в Латвии. Известно, что подозреваемого зовут Ник Эндзиньш, который ранее уже был судим за распространение фейковых новостей, направленных на создание паники.

На данный момент в Латвии официально не подтверждались случаи выявления смертельного вируса.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано более 11 тыс. случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Жертвами заболевания стали 258 человек.

31 января стало известно, что два первых случая коронавируса выявлены на территории Российской Федерации, в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба пациента являются гражданами КНР.