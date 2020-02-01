Лобода озадачила подписчиков таинственным «человеком-невидимкой» на фотографии

Москва, 1 февраля. Певица Светлана Лобода опубликовала фотографию с человеком-невидимкой, от которого видна лишь одна тень.

На фотоснимке размещенном в Instagram, певица стоит на пляже рядом с загадочной тенью. Однако человек, от которого падает тень — отсутствует.

«Что на картинке не так?» — задала вопрос своим подписчикам исполнительница.

Подписчики стали угадывать, кого же стерла Лобода с фотографии.

«Парня не стало. Сгорел под лучами славы Лободы.... Бедняга», — @levondani. «Человека забрали инопланетяне», — @inna.fo20_19. «Человек-невидимка, который отбрасывает тень», — @taimen51. «Ангел хранитель рядом», — @asemenuta777. «Тилль Линдеманн вот кто», — @gone.fludd_pharaoh_ghostemane_.

В итоге многие подписчики стали думать, что Светлана Лобода таким образом спрятала солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна. В конце ноября 2019 года Лобода снялась в его клипе на песню Frau & Mann. Многие фанаты считают, что у музыкантов мог возникнуть роман. Другие подписчики нес тали строить теории и посчитали что это всего-навсего оператор или фотограф, несмотря на то, что автор снимка стоял с противоположной стороны.

Светлана Лобода не впервые вводила подписчиков при помощи фоторедакторов. В декабре 2019 года она опубликовала обложку своей песни «Новый Рим», на которой у нее виден шестой палец на ноге.

Ранее певица доказала, что не всегда пользуется фоторедакторами, публикуя снимки в социальных сетях. В своем Instagram 37-летняя звезда и мать двоих детей разместила видео в купальнике, на котором продемонстрировала стройную фигуру.