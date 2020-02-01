Сенат США назначил дату итогового голосования по импичменту Трампа

Вашингтон, 1 февраля. Сенат Конгресса США назначил на 5 февраля, голосование по двум статьям обвинения в отношении президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

Сообщается, что члены верхней палаты законодательного органа большинством голосов одобрили 31 января соответствующую резолюцию лидера республиканского большинства в Сенате США Митча Макконнелла.

Данное голосование, во время которого, Дональд Трамп вероятнее всего будет оправдан по обеим статьям, будет итоговым в рамках импичмента президента США. Голосование пройдет в 16.00 (полночь 6 января по московскому времени).

Напомним, что ранее члены Демократической партии США запустили процесс импичмента президента Дональда Трампа. Поводом стал телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским, в ходе которого, по мнению демократов, тот оказывал давление на украинского коллегу, требуя, чтобы Киев начал расследование в отношении сына американского политика Джо Байдена — Хантера. Байден-старший считается главным оппонентом Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. В связи с этим принуждение Украины к расследованию будет трактоваться как вмешательство иностранного государства в выборы США.