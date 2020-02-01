Журналистка «Звезды» рассказала о причинах депортации из Литвы

Москва, 1 февраля. Корреспондентка телеканала «Звезда» Юлия Шатилова рассказала о причинах депортации из Литвы из-за аннулированного Латвией «шенгена».

Шатилову задержали в пятницу в аэропорту Вильнюса и депортировали из-за аннулированной Латвией визы. Журналистка отметила, что прибыла в Литву на встречу с человеком, который долго занимался «раскопками» красноармейцев.

По словам Шатиловой, на паспортном контроле в аэропорту ей сказали, что выданную не так давно Францией пятилетнюю шенгенскую визу аннулировала в декабре Латвия. Она отметила, что была в балтийской стране в командировке в конце ноября.

«Делала сюжет, у них там проходят факельные шествия на День независимости... Пообщались с русскими, которые нам сказали, что их там на общий праздник особо не зовут. Сюжет был, люди рассказывали, как непросто русскоязычному человеку жить в Латвии, плюс про это шествие. Других проблем у меня не было, закрыли (визу) ровно после этого сюжета», — цитирует Шатилову РИА Новости.

Журналистка предположила, что действия латвийских властей связаны со снятым ею сюжетом. Шатилова отметила, что это не первый подобный случай. Ее коллега Константин Худолеев несколько недель назад приехал в Польшу и узнал, что Латвия аннулировала его визу. Незадолго до этого он также делал сюжет в этой стране.

Шатилова подчеркнула, то работала во Франции и Германии, делала оттуда проблемные, резонансные сюжеты. «Хвалебные речи» были далеко не в каждом из них. Однако аннулировать до этого случая «никому в голову не приходило».

Ранее экс-президент Латвии Андрис Берзиньш пожаловался на отношение к русскому языку в своей стране, сообщило RT. По его словам, с языками не борются ни в одной стране, пересмотреть свое отношение к вопросу следует и Латвии.