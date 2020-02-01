Закон о крупных штрафах для СМИ-иноагентов вступил в силу

Москва, 1 февраля. Федеральный закон об административных штрафах за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, вступают в силу с 1 февраля 2020 года.

Поправки о статусе СМИ-иноагентах стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ на территории США, в том числе признание RT America иностранным агентом.

Федеральный закон от 16.12.2019 №443 вводит административные штрафы за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, который выполняет функции иноагента, а также учрежденного им российского юрлица, выполняющие аналогичные функции. Штрафы для граждан составят 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей (за первое, повторное и неоднократное нарушение правил соответственно). Штрафы для должностных лиц будут составлять 50 тыс., 100 тыс. и 200 тыс. рублей. Для юридических лиц 500 тыс., 1 млн и 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что министерство юстиций России не нашло оснований для исключения так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) блогера Алексея Навального из реестра иностранных агентов. Минюст провел внеплановую проверку, завершившуюся 15 января. Проверка не обнаружила оснований для исключения ФБК из списка НКО-иностранных агентов.