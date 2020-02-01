Косачев не исключил улучшения отношений России с Британией после Brexit

Москва, 1 февраля. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что после выхода Великобритании из Евросоюза отношения между Москвой и Лондоном, в перспективе, могут улучшиться. Мнением сенатор поделился в субботу на своей странице в соцсети Facebook.

По словам политика, большинство экспертов полагают, что двусторонние отношения между Россией и Великобританией «вряд ли улучшатся», так как Лондон традиционно был в числе жестких критиков Москвы в евроструктурах. Теперь Британия примет в отношении России более жесткие даже по сравнению с Брюссельскими меры.

Парламентарий признал, что отношения России и Великобритании находятся «на одной из самых низших точек в истории», но призвал не спешить с «однозначными прогнозами». Он напомнил, что Москве проще строить отношения с несвязанными общей дисциплиной суверенными государствами.

«Российско-британские связи могут и провалиться после Brexit, но однажды они точно так же могут стать и более лучшими, чем с Америкой или Евросоюзом. Просто потому, что Британия будет руководствоваться при их построении преимущественно собственными интересами. А я не вижу объективно, почему сотрудничество с Россией должно им противоречить», — отметил Косачев.

По словам парламентария, Великобритании после Brexit не нужно будет оглядываться на фобии Польши или стран Балтии, которые висят «гирей» на попытках разумных сил в Брюсселе исправить ситуацию в контактах с Россией.

Косачев также сообщил, что в Европе говорят о том, что англичане однажды увидят в Евросоюзе конкурента.

«И не возникнет ли вдруг когда-то «антиеэсовская коалиция» США, Великобритании и России, хотя сегодня даже само такое предположение кажется безумным», — написал сенатор.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля в 02.00 по московскому времени (23.00 31 января по Гринвичу), сообщило RT. Британия была частью Европейского союза в течение 47 лет. Однако Соединенное Королевство не было полностью интегрировано в объединение, сохраняя собственную валюту и не входя в Шенгенскую зону.