Минтранс предложил ужесточить наказание для водителей такси за ряд нарушений ПДД

Москва, 1 февраля. Министерство транспорта РФ разработало поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие двукратное повышение штрафов за ряд нарушений ПДД для водителей такси и автобусов.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, штраф за перевозку пассажиров и багажа на неисправном автомобиле может увеличиться до 1 тыс. рублей, вместо нынешних 500. Штраф за езду на красный свет для водителей автобуса и таксистов будет составлять 2 тыс. рублей, вместо 1 тыс. для остальных автомобилистов. Также Минтранс собирается повысить штраф за развороты в нарушение требований дорожных знаков или разметки. Сумма штрафа за нанесение легкого вреда здоровью в результате нарушения ПДД будет составлять от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

30 января на портале проектов правовых актов был опубликован проект нового КоАП, который предусматривает повышение штрафов за нарушение ПДД. Отмечается, что минимальный штраф за превышение скорости поднят в 6 раз.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы опубликовал статистику ДТП за минувший год. Ведомство подчеркнуло, что главной причиной ДТП является превышение скорости.

В России сейчас обсуждается закон об отмене нештрафуемых плюс 20 км/ч. В МВД уже поддержали эту идею, и данный закон будет прописан в КоАП в следующем году.