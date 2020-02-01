Карантин для следующего экипажа МКС могут продлить на наделю из-за коронавируса

Москва, 1 февраля. Врачи рассматривают возможность введения дополнительной недели карантина для отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в апреле следующего экипажа из-за угрозы китайского коронавируса. Об этом заявил Герой России, космонавт, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

«Стандартная длительность обсервационного режима для улетающего экипажа и их дублеров — 14 суток. Сейчас, в связи со вспышкой коронавируса, рассматривается возможность увеличения карантина до 21 суток», — цитирует Котова РИА Новости.

По его словам, международные участники программы обсуждают такую возможность. Но Котов не исключил, что введение дополнительных мер безопасности не потребуется.

Он пояснил, что все контакты космонавтов и обеспечивающих их предполетную подготовку сотрудников во время карантина ограничены. С собеседниками не из обсервационной зоны они контактируют в разделенном защитным стеклом специальном помещении.

Котов подчеркнул, что система медицинского обеспечения работает надежно при разных инфекциях. Он напомнил, то коронавирусы, как и другие вирусы, существуют в природе давно, и «до станции не добрались».

Космонавт также рассказал, что весь персонал Байконура проходит регулярное медицинское обследование. Обеспечивающие подготовку космической техники технические специалисты работают в масках и халатах, проводится дезинфекция доставляемых на станцию грузов.

Ранее астронавты из США и Италии Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для ремонта магнитного альфа-спектрометра на МКС, сообщила «Газета.ру». Аппарат доставили на станцию в 2011 году для поиска следов антиматерии, а также исследования состава и энергетического спектра первичных космических лучей.