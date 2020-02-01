Помпео раскрыл темы переговоров с Зеленским

Вашингтон, 1 февраля. Госсекретарь США Майкл Помпео и президент Украины Владимир Зеленский обсудили темы, касающиеся санкций, американской помощи Киеву, реформ, и отношений с Китаем.

Как утверждает Помпео, в ходе своего визита в Киев он обсудил с Зеленским то, какие шаги США могут предпринять, чтобы помочь Украине.

«Некоторые из них — это санкции, некоторые — это предоставляемая нами помощь», — заявид госсекретарь США, не уточнив, какие санкции он имеет в виду.

По его словам, американский бизнес готов прийти на Украину и начать инвестировать. Однако этому препятствует «приход Китая» на Украину. Помпео говорит, что Пекин делает вещи, «не идущие на пользу украинскому народу».

Также в ходе встречи с Зеленским была поднята тема его обязательств, которые украинский президент озвучил во время избирательной кампании. Госсекретарь напомним ему, что тот собирался «развивать экономику», «реформировать правительство» и «урегулировать конфликт в Донбассе».

«Он активно работает над этим. Мы обсуждали все эти темы», — сказал Майк Помпео.

Он отметил, что не обсуждал с украинским президентом энергетический концерн Burisma и Джо Байдена, чей сын входил в совет директоров этой компании.