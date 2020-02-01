Сомнолог Ковальзон рассказал, как правильно спать

Москва, 1 февраля. Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал, как улучшить самочувствие благодаря правильному сну.

Специалисты отмечают, что для восстановления сил важно не только количество проведенных в кровати часов, но и «качество» сна, на которое влияет множество факторов. Испортить ночь или сделать сон более качественным могут пижама или ночная рубашка, отметил Ковальзон.

По слова эксперта, сон будет нарушаться, если в пижаме неудобно, жарко или «тянет резинка». Также желательно, чтобы ночная рубашка или пижама были по размеру. Такая одежда должна быть из хлопка, а не из шелка, который «сильно электризует».

«Пижама, ночная рубашка или любая ночная одежда, которую вы предпочитаете, влияет не только на то, как красиво вы смотритесь в постели, но и на более важные с точки зрения качественного сна вещи. Например, на терморегуляцию тела», — рассказал радио Sputnik сомнолог.

Еще одним важным элементом специалист назвал холодную подушку. По его словам, человек лучше спит, если его голова находится в прохладе. Но тело и ноги при этом должны быть в тепле.

Ранее сомнолог Алена Гаврилова рассказала, чего не следует делать перед сном, сообщила «Газета.ру». Одними из самых вредных привычек перед сном она назвала использование гаджетов и просмотр телевизора.

Сомнолог также посоветовала есть перед сном с осторожностью, поскольку после переедания качественно выспаться не получится. Но и ложиться на голодный желудок не стоит, лучше съесть что-то легкое и низкокалорийное.