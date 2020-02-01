Украинцы вошли в топ-3 беженцев в США 

Киев, 1 февраля. Украинцы оказались на третьем месте среди числа беженцев в США, «проиграв» только Конго и Мьянме. Такие данные приводит The Washington Post.

Согласно последним данным, число беженцев из Украины в Соединенных Штатах составляет 4 451 человека, что составляет 15% от общего числа беженцев в стране.

При этом издание отмечает, что в 2016 году этот показатель составлял только 3%. Авторы полагают, что на такое резкое увеличение украинских беженцев в США могла повлиять политика администрации президента США Дональда Трампа, который выступал за запрет на путешествия в Штаты граждан ряда стран, где большинство населения мусульмане.

Как уточняют авторы, прибывающие в Соединенные Штаты украинцы чаще всего пользуются «Поправкой Лотенберга», которая касается репрессированных в бывшем СССР.

В конце прошлого года министр украинского правительства Дмитрий Дубилет рассказал, сколько украинцев выехали из страны с 2010 года и не вернулись. По его словам, «за рубежом остались почти четыре миллиона украинцев». Он уточнил, что данные по миграции растут каждый год, исключением стал только год 2014-й.

Вместе с этим министр добавил, что безвизовый режим с ЕС существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо.

Отметим, Киев заявил о намерении запретить с 1 марта 2020 года украинским гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Как полагают аналитики RT, власти Украины хотят усложнить процедуру пересечения границы с РФ для своих граждан, чтобы перенаправить миграционные потоки в государства Европы. Только за первое полугодие 2019 года Россию посетили почти четыре миллиона украинцев.