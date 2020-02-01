Пушков назвал претензии Яблонского на репарации от России «чисто польской фантазией»

Москва, 1 февраля. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал претензии замглавы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от России «чисто польской фантазией»

Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России за «ущерб», нанесенный во время Второй мировой войны. По его мнению, вопрос о репарациях необходимо поднимать постоянно, так как он не имеет срока давности.

Как утверждает Алексей Пушков, требование польского дипломата обречено на провал, так как оно не признается никем, кроме самой Польши. По словам сенатора, никто в мире не признает подобное право Варшавы «ни с оговорками, ни без».

«Чисто польская фантазия, не имеющая никакого отношения к международному праву. Шансы: ниже нуля (less than zero)», — написал Пушков.

Высказывание Павла Яблонского вызвало резонанс в Российской Федерации. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала польского дипломата перестать «шаромыжничать». Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что срочно нужно вносить дополнения в Уголовный кодекс, позволяющие привлекать к ответственности лиц, требующих пересмотра итогов Второй мировой войны, а зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что абсурдность в заявлениях польских политиков нарастает слишком быстро.

Ранее президент РФ Владимир Путин также заявлял о необходимости сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны. По мнению Путина, что пересмотр итогов войны — недопустим.