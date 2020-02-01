Сенатор Цеков поддержал позицию Аксенова по керченским чиновникам

Москва, 1 февраля. Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал реакцию главы Крыма Сергея Аксенова на резонансную историю с вручением «хлеба» блокадникам в Керчи, поддержав его позицию.

Ранее Сергей Аксенов объясняя мотивы своего решения об увольнении керченских чиновников назвал их действия глупыми и неправильными. По его словам, чиновники поступили неуважительно к блокадникам. Он заявил, что глава горсовета Керчи Майя Хужина и ее заместитель должны покинуть свои посты. После того как Хужина передумала уходить в отставку, глава Крыма назвал ее решения «ересью и самодурством» и обещал лично поставить точку в данном вопросе.

Как утверждает сенатор Сергей Цеков, чиновники грубо ошиблись, решив, что имеют право на снисходительное отношение к ветеранам.

«В ходе их посещения ветеранов-блокадников было заметно, что для них это формальность. Не более чем работа, которая не особо им и нравится», — подметил Цеков.

По его мнению, ситуация будет исчерпана с уходом Майи Хужиной и ее заместителей с должностей. Цеков говорит, что их увольнение станет хорошей наукой для всех чиновников. Он отметил, что мероприятие с поздравлением блокадников было абсолютно не продумано.

«Зная Аксенова, его характер, можно не сомневаться: если он сказал, что чиновники будут уволены, — то на 99 процентов так оно и будет. Чтобы и другим неповадно было, и чтобы другие учились и думали, как себя вести», — заявил Сергей Цеков.

Ранее сообщалось, что инцидент с «поздравлением» блокадников батонами хлеба будет рассмотрен на комиссии по этике.