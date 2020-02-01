Излечившаяся от коронавируса жительница Китая рассказала, как протекала болезнь

Пекин, 1 февраля. Излечившаяся от коронавируса жительница китайского города Чунцина по фамилии Цзян рассказала о том, как у нее протекала болезнь. Об этом сообщает китайское новостное агентство Xinhua.

Переболевшая коронавирусом женщина жила в Ухане несколько лет, но отправилась в родной город накануне китайского Нового года. Муж Цзян отметил, что она плохо себя чувствует и доставил в местную больницу. Лечение не помогло, и пациентку вскоре перевели в центральную больницу «Санься».

Там Цзян поместили в изолятор, где врачи диагностировали вызванную коронавирусом пневмонию. Специалисты перепробовали несколько методов лечения, и вскоре Цзян стало легче. После этого женщину выписали.

Другим жителям Китая она посоветовала не бояться, чаще мыть руки, носить маску и не откладывать обращение к врачу при появлении симптомов заболевания. Также Цзян призвала сохранять хорошее расположение духа, слушаться медиков и верить им.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано 11,1 тыс. случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Жертвами заболевания стали 258 человек.

Первые сообщения о выявлении в Китае нового коронавируса появились в конце декабря. Попав в организм человека, 2019-nCoV в первую очередь атакует легкие и вызывает пневмонию. Далее вирус разрушает бронхи и альвеолы, заразившийся постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.

В пятницу стало известно, что два первых случая коронавируса выявлены на территории России, в Забайкальском крае и Тюменской области, сообщила «Газета.ру». Оба пациента являются гражданами КНР.