Правила получения шенгенских виз в России изменятся со 2 февраля

Москва, 1 февраля. С воскресенья, 2 февраля, вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, согласно которому теперь многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам.

Как сообщает АТОР, для граждан России стоимость шенгенской визы не изменится. Цены останутся на прежнем уровне для граждан еще десяти стран (Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, Армении, Албании, Украины, Молдовы и Азербайджана).

Консульский сбор также не изменится — 35 евро. Однако при обращении за оформлением в визовые центры стран Европы, входящих в шенгенскую зону, общая стоимость услуг будет больше. Дополнительный сервисный сбор, как правило, не превышает 30 евро.

Новые правила призваны облегчить процесс получения виз для граждан всех стран, в том числе для россиян. Однако теперь не будет преимуществ у жителей Северо-Запада. Отныне соискателям придется собирать весь пакет документов, предоставлять информацию о цели поездки и о месте проживания, более ответственно относиться к вопросу страховки, предоставлять сведения о доходах или собственности и так далее.

Еще одним новшеством стало то, что ранее заявку принимали не более, чем за три месяца до поездки, теперь этот срок возрастает до полугода. Самый поздний срок подачи заявки на визу — за две недели до поездки.

Со 2 февраля 2020 года в большинстве стран будут приниматься электронные заявки на шенгенские визы.

Ранее сообщалось, что въезд в страны Шенгена для российских болельщиков на время чемпионата Европы — 2020 может быть упрощен. Как передавала «Газета.ру», УЕФА готовит предложения, способные упростить процедуру получения визы.