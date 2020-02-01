Режим ЧС из-за коронавируса введут в США

Вашингтон, 1 февраля. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил, что в было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

«Президент подписал указ, согласно которому вводится режим ЧС, начинающийся со 2 февраля», — заявил Алекс Азар.

В указе предусмотрен временный запрет на въезд в Штаты иностранцы, которые «представляют риск передачи вируса 2019-nCoV».

Как объясняет Азар, под данной категорией людей имеются в виду иностранцы, побывавшие на территории Китая не более двух недель назад. По его словам, исключения составляют члены семей граждан США и постоянные резиденты США. Он подчеркнул, что возвращающиеся с Китая американцы в течение двух недель будут находиться «под особым наблюдением». Режим ЧС также предполагает ограничение рейсов в Китай лишь семью аэропортами.

Сообщается, что число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 11,1 тыс. человек, жертвами заболевания стали 258 человек.

Согласно последним данным, первое место по числу заболевших продолжает держать провинция Хубэй (более 7,1 тыс. случаев инфицирования, 249 погибших) и административный центр город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцзян (537 человек), Гуандун (436) и Хэнань (352 случая, два со смертельным исходом).