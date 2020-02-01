Евросоюз с сожалением воспринял выход Великобритании из ЕС

Брюссель, 1 февраля. Евросоюз сожалеет о решении Великобритании покинуть объединение, но страна останется ключевым для ЕС партнером. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьей страной. Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед», — отметил Боррель.

Великобритания вышла из состава Евросоюза в 02.00 по московскому времени 1 февраля (23.00 31 января по Гринвичу) спустя три с половиной года после принятия соответствующего решения на референдуме, сообщает «Газета.ру».

Страна была частью Европейского союза в течение 47 лет но не была полностью интегрирована в объединение, сохраняя свою валюту и не входя в Шенгенскую зону.