Косачев рассказал, какие угрозы для Европы несет Brexit

Москва, 1 февраля. Великобритания нанесла удар по «мягкой силе» ЕС, создав прецедент выхода из союза, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Это, несомненно, удар по европейской мечте и по «мягкой силе» Евросоюза, хотя понятно, что вечно дотационные постсоциалистические государства пока и думать не думают о выходе из комфортного союза, где за них все решают «старшие братья» в Брюсселе», — считает Константин Косачев.

Он отмечает, что прецедент выхода из состава ЕС создан и он опасен для Брюсселя. Он говорит, что ЕС изначально представлялся как свободный союз, который был бы «идеалом» и «концом истории» для европейских государств, достичь «вожделенного» членства в котором можно было лишь благодаря постоянным реформам (то есть подстройки национальных систем права и экономики, под чужие нормы без гарантий быть в итоге взятыми в союз).

«Во всяком случае в этом и была «мягкая сила» Евросоюза с весьма жесткими последствиями: ради этого происходят государственные перевороты, убивают людей, зачищают информационное и политическое пространство, ссорятся с вековыми партнерами и ломают экономику», — говорит сенатор.

Как утверждает Косачев, теперь это все было поставлено под сомнение.

«Если раньше вхождение в ЕС считалось воплощением «многовекового стремления» очередного народа к независимости (абсурд, но люди на том же «Евромайдане» искренне так считали), то Британия одним махом опровергла этот тезис», — подчеркивает Константин Косачев.

По его словам, в переводе на общечеловеческий Brexit — это право самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Также Косачев подчеркнул, что это может повлиять на улучшение отношений с Россией. Как он отмечает, Москве проще строить отношения с суверенными странами, которые руководствуются собственными интересами.

Ранее, в своем выступлении за час до выхода Великобритании из Евросоюза премьер-министр Борис Джонсон обозначил новые приоритеты правительства. По его словам, вернувшаяся независимость позволит Британии осуществить перемены, которые поддержали граждане. Он отметил, что Лондон теперь может самостоятельно решать вопросы с иммиграцией, созданием свободных портов, заключением соглашений о свободной торговле, а также просто создавать собственные законов на благо государства.