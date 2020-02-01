Число жертв коронавируса достигло 258 человек

Пекин, 1 февраля. Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 11,1 тыс. человек, жертвами заболевания стали 258 человек, передает данные региональных властей портал «Ванъи».

Согласно последним данным, первое место по числу заболевших продолжает держать провинция Хубэй (более 7,1 тыс. случаев инфицирования, 249 погибших) и административный центр город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцзян (537 человек), Гуандун (436) и Хэнань (352 случая, два со смертельным исходом).

В Пекине выявлено 139 инфицированных (один погибший). В провинции Хэйлунцзян на границе с Россией заболели 59 человек, из них двое умерли.

В пятницу сообщалось о 9692 инфицированных и 213 погибших.

В декабре прошлого года в Китае была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что причиной эпидемии является новый тип коронавируса — 2019-nCoV, передавали «Известия». Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие, вызывает пневмонию. Размножаясь, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.

В пятницу стало известно, что на территории России выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба пациента являются гражданами КНР.

Министерство здравоохранения РФ опубликовало памятку, в которой рассказывается о том, как можно защититься от заражения. Как сообщает RT, рекомендуется: не выезжать в страны — очаги заболевания; избегать посещения массовых мероприятий; чаще мыть руки; использовать медицинские маски; избегать близкого контакта с людьми, имеющими вышеперечисленные симптомы.