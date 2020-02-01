Помпео рассказал, когда встретятся Трамп и Зеленский

Вашингтон, 1 февраля. Глава Госдепартамента США Майкл Помпео уверен, что американский президент Дональд Трамп встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским, когда наступит подходящее время. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов сообщил в интервью журналистам телеканала ABC.

Помпео прокомментировал слова выразившего готовность прибыть в Вашингтон «хоть завтра», но лишь ради конкретных договоренностей, Зеленского. Глава Госдепартамента США отметил, что президенты обеих стран «занятые люди».

«Когда будет подходящее время, мы найдем возможность для того, чтобы он и президент встретились, они оба занятые люди», — подчеркнул Помпео.

В то же время глава внешнеполитического ведомства США выразил уверенность в том, что Зеленский и Трамп «снова где-то встретятся».

«Мы найдем подходящее время, чтобы он снова приехал в Вашингтон или президент [Трамп] приехал сюда [в Киев]», — заключил Помпео.

Ранее Помпео рассказал о вызовах для американского бизнеса, которые якобы вызваны приходом Китая на Украину, сообщает «Газета.ру».

По словам госсекретаря США, американский бизнес готов прийти на Украину и начать инвестировать в экономику страны. Но этому препятствует «приход Китая» на Украину. Помпео заявил, что Пекин делает вещи, «не идущие на пользу украинскому народу», однако не стал объяснять значение своих слов. Глава Госдепартамента отметил, что обсуждал эти вопросы с украинским президентом, но не поделился результатом этих переговоров.