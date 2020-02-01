Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

Лондон, 1 февраля. Спустя три с половиной года после референдума, ровно в 23.00 31 января (02.00 по московскому времени 1 февраля) Великобритания вышла из состава Евросоюза.

Британия была частью ЕС в течение 47 лет. В то же время Лондон не был полностью интегрирован в объединение — королевство сохранило свою валюту и не вошла в Шенгенскую зону.

В своем выступлении за час до выхода Великобритании из Евросоюза премьер-министр Борис Джонсон обозначил новые приоритеты правительства. По его словам, вернувшаяся независимость позволит Британии осуществить перемены, которые поддержали граждане.

«Будь то контроль за иммиграцией, создание свободных портов, освобождение нашей рыболовной отрасли, заключение соглашений о свободной торговле. Или просто создание наших собственных законов на благо народа страны», — заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что несмотря на определенные плюсы Евросоюза, за последние 50 лет он продвинулся не в том направлении, которое необходимо Лондону. По его мнению, теперь Великобритания может провести самое значительное возрождение своей инфраструктуры со времен викторианской эпохи.

Как утверждает Борис Джонсон, Brexit является началом «новой эры дружеского сотрудничества между Евросоюзом и энергичной Великобританией», которая в одночасье является «великой европейской державой».

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева оценила эффектный выход британцев из Европейского парламента. Граждане Британии устроили яркое шествие с волынками, зонтами и чемоданами. Одним из «участников» церемонии был флаг Соединенного Королевства — «Юнион Джек». Британское знамя отправляется домой в Лондон.