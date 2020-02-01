Первый случай коронавируса подтвержден в Испании

Мадрид, 1 февраля. Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV подтвержден в Испании, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

2019-nCoV подтвердился у одного из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в клинике острова Гомера (Канарские острова). Их анализы ранее были отправлены в Институт Карлоса III в Мадриде. Один из анализов дал положительный результат.

Пациент находится в изоляции.

Днем ранее случай коронавируса был подтвержден в Риме. Италия стала первой страной Евросоюза, ограничившей авиасообщение с Китаем.

В пятницу стало известно, что на территории России выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба пациента являются гражданами КНР.

Министерство здравоохранения РФ опубликовало памятку, в которой рассказывается о симптомах заболевания. Как сообщает RT, вирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Среди его симптомов: повышенная утомляемость, тяжесть в грудной клетке, заложенность носа, кашель, боль в горле и мышцах, повышенная температура и озноб.

Для того чтобы минимизировать риски заражения, рекомендуется: не выезжать в страны — очаги заболевания; избегать массовых мероприятий; чаще мыть руки; использовать медицинские маски; избегать близкого контакта с людьми, имеющими вышеперечисленные симптомы.