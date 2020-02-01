Два Ту-160 ВКС РФ выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

Москва, 1 февраля. Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Норвежского морей. Об этом в субботу сообщили журналистам в Минобороны России.

«Продолжительность полетного задания составила более 16 часов. Во время полета самолеты дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе», — отметили в ведомстве.

Полеты регулярно проводятся над нейтральными водами Атлантики, Арктики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что в 2020 году начнутся масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России.