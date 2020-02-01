Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину

Вашингтон, 1 февраля. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вызовах для американского бизнеса в связи с приходом Китая на Украину.

Как говорит Помпео, американский бизнес готов прийти на Украину и начать инвестировать. Но этому препятствует «приход Китая» на Украину. Помпео заявил, что Китай делает вещи, «не идущие на пользу украинскому народу». Госсекретарь не стал объяснять значение своих слов.

«По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, они делают вещи, которые не идут на пользу украинскому народу», — заявил Майк Помпео.

Он отметил, что обсуждал эти вопросы с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президент Украины после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео пригласил крупные американские компании к совместной разработке шельфа Черного моря.