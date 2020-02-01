Более 110 палестинцев ранены в столкновениях с израильскими военными

Газа, 1 февраля. Представитель Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха сообщил, что 111 палестинцев были ранены в столкновениях с израильскими военнослужащими в городах на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Аль-Фукаха уточнил в беседе с РИА Новости, что 97 человек были ранены при столкновениях военнослужащими Израиля в городах Рамалла, эль-Бира, Калькилия, Иерихон и Хеврон на Западном берегу. Ранения были получены от боевых и резиновых пуль и слезоточивого газа.

Еще 14 палестинцев получили ранения в секторе Газа на границах Анклава. Десять из них госпитализированы с ранениями от боевых пуль.

Американский президент Дональд Трамп ранее обнародовал политическую часть «сделки века». В ее основе находится принцип «два государства для двух народов»: наряду с Израилем на карте мира появится Палестина, передавала «Газета.ру». Кроме того, предполагается, что Иерусалим станет неделимой столицей Израиля. При этом суверенитет еврейского государства может распространиться и на значимую часть долины реки Иордан.

В ответ на план Трампа на Западном берегу реки Иордан проходят массовые акции протеста палестинцев. В некоторых населенных пунктах протесты перерастают в столкновения с израильскими силами безопасности.

Глава Палестины Махмуд Аббас отверг «сделку века», заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Президент Ирана Хасан Рухани назвал предложенную США «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию «самым отвратительным планом века», передавал RT.