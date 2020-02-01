Военную базу с военнослужащими США в Ираке обстреляли из минометов

Багдад, 1 февраля. В Ираке пять минометных снарядов упали в районе военной базы, где размещены военнослужащие США, сообщает пресс-служба иракских органов безопасности.

«Пять минометных снарядов упали рядом с авиабазой Кайяра в провинции Найнава», — сказано в сообщении.

Как передает пресс-служба, жертв и раненных в результате обстрела нет.

Отмечается, что военная база Кайяра рядом с Мосулом занята американскими военными с 2003 года. Она уже подвергалась обстрелам в ноябре прошлого года.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Изначально власти США заявляли об отсутствии жертв и раненых, однако позже заявили о наличии пострадавших. Сначала США говорили о нескольких контуженых, затем о нескольких десятках пострадавших. Потом это число возросло до 50, и согласно последним сообщениям на данный момент составляет 64 человека.

Эксперты считают, что Вашингтон может маскировать потери от ударов Ирана небоевыми. Так, на днях Пентагон сообщил о том, солдат Антонио Мур погиб в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате ДТП. При этом ведомство не привело никаких подробностей происшествия. Сколько в дальнейшем будет представлено таких загадочных смертей американских военных неизвестно.

Отвергая данные о каких-либо потерях США хотели выступить в роли победителя. Однако теперь американцы вынуждены признавать наличие пострадавших, делая это максимально мягко для собственной репутации.