Ограничения на поездки в США ввели для граждан Киргизии

Вашингтон, 1 февраля. США вводят ограничения на поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи, заявил представитель Белого дома журналистам.

По словам чиновника, президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает поездки в Соединенные Штаты граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.

«Это решение было направлено на ужесточение мер безопасности в отношении тех стран, которые не соблюдают принятые в США минимальные стандарты безопасности, либо же не сотрудничают с нами в целях предотвращения незаконной иммиграции», — уточнил он.

Представитель администрации президента добавил, что граждане попавших под ограничения стран не смогут подавать заявления на получение визы для иммиграции в США. Гражданам Танзании и Судана будет запрещено участвовать в визовой лотерее.

Отметим, о том, что США планируют расширить список стран, гражданам которых будет ограничен въезд на американскую территорию, стало известно в середине января. Однако тогда СМИ сообщали, что в «черный список» может попасть и Белоруссия.

В 2017 году, напомним, Трамп подписал скандальный указ, расширяющий список государств, чьи граждане не имеют права въезжать на территорию Штатов. В их число попали Чад, Иран, КНДР, Венесуэла, Сирия, Сомали и Йемен, передавала «Газета.ру».

Относительно Сирии и Северной Кореи были введены значительно более жесткие запретительные меры: полный запрет на въезд. Гражданам Ирана также нельзя попасть в США, но есть исключения — получить визу могут студенты после тщательной проверки.