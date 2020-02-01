Депутат Рады Рабинович объяснил, что может привести к свержению Зеленского

Киев, 1 февраля. На Украине может произойти очередное свержение власти, если партия Владимира Зеленского узаконит продажу земли, заявил парламентарий от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Как предостерегает Рабинович, решение о продаже земли может привести к народному недовольству.

«Мы их предупредили: «Дорогие «слуги»», если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть». Я не призываю к насильственному свержению власти, а говорю, что, согласно Конституции, хозяин страны — народ. И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить…» — говорит украинский оппозиционер.

По его словам, «нужно всего лишь 100 тысяч человек, вышедших на улице по зову сердца, и тогда все будет хорошо».

Как отмечает парламентарий, его фракция добилась снижения максимального количества земли, которую можно продать в одни руки, — с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч, но он признается, что полностью остановить узаконивание рынка земли «Оппозиционная платформе» не по силам. По мнению Рабиновича, уже на текущей сессионной неделе правительство «попробует продать украинскую землю».

Не только «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает против узаконивания продажи украинской земли. До этого Юлия Тимошенко заявляла, что снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения является красной линией, которую переступил президент Украины Владимир Зеленский. По ее словам, Украина потеряла часть суверенитета и находится на стадии «ликвидации». Также она подчеркивала, что открытие рынка сельхозземель значения может привести жителей Украины к голоду.