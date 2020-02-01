Захарова назвала претензии замглавы МИД Польши на репарации от РФ «шаромыжничеством»

Москва, 1 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала претензии на репарации от России заместителя главы МИД Польши Павла Яблонского.

По словам представительницы российского ведомства, польский дипломат занимается «шаромыжничеством».

Ранее Павел Яблонский заявил о «безоговорочном праве Польши» требовать репарации от Российской Федерации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Польский дипломат также заявил, что при текущей политической ситуации все попытки Варшавы и Москвы прийти к согласию сопровождаются рядом трудностей. До этого глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский высказал мнение, что Россия вместе с Германией, должна выплатить польской стороне компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Мария Захарова на своей странице Facebook ответила Яблонскому.

«Павел, перестаньте шаромыжничать», — написала представитель МИД России.

Она выразила надежду, что «польским СМИ удастся корректно перевести значение глагола, и расскажут своему дипломату о происхождении данного слова».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Польша старательно навязывает западным странам свою позицию по итогам Второй мировой войны. Варшава не один раз пыталась снизить вклад Советского Союза в победу над нацизмом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин также неоднократно говорил о необходимости сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Глава государства заявлял, что пересмотр итогов войны — недопустим.