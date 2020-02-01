Планы Зеленского по возвращению Крыма Гемпель назвал покушением на целостность России

Симферополь, 1 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский, рассчитывая привлечь США к вопросу так называемого возвращения Крыма, покушается на территориальную целостность России, заявил глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В пятницу на встрече с госсекретарем СЩА Майком Помпео Зеленский выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и «деоккупации Крыма». Для решения этих задач из Госдепартамента будет назначен отдельный чиновник.

Гемпель в беседе с РИА Новости отметил, что поведение представителей стран, которые не признают российский статус Крыма, сегодня вызывает недоумение.

«Заявление президента Украины можно рассматривать как покушение на территориальную цельность России. Подобная позиция будет вести к дальнейшему обострению и конфронтации», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, Киеву пора отказаться от претензий на полуостров, который никогда ни по праву, ни по духу им не принадлежал и был чуждой территорией.

Отметим, что за несколько часов до встречи Помпео и Зеленского руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортагус заявила, что США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что «санкционная гонка уходит в бесконечность».

Он подчеркнул, что любое уважающее себя государство «незыблемо стоит на позициях защиты своей территории и недопустимости чьих-либо указаний, касающихся внутренней и внешней политики».

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Ситуация вокруг полуострова стала поводом для западных стран ввести санкции против России, которые неоднократно расширялись и продлевались.

В частности, несколькими днями ранее США ввели санкции против восьми россиян и одной организации. Под санкции попало руководство Крыма и Севастополя. Кроме того, в список внесено АО «Гранд Сервис Экспресс» и его генеральный директор Александр Ганов, передавала «Газета.ру».