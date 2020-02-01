Трамп отменил постановление Обамы, запрещающее ВС США использование противопехотных мин

Вашингтон, 1 февраля. Президент США Дональд Трамп отменил введенный администрацией Барака Обамы запрет на применение противопехотных мин, сообщается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

«Президент отменил политику администрации Обамы, запрещающую ВС США использовать противопехотные мины где-либо, кроме Корейского полуострова», — сказано в сообщении.

Как передает пресс-секретарь Белого дома, Министерство обороны США считает, что ограничения, введенные при Обаме, могли поставить Вашингтон в неравное положение во время вооруженных конфликтов.

По словам Гришем, Пентагон готовит новые правила использования мин.

«Эти правила позволят боевым командирам в исключительных случаях устанавливать современные недолговременные мины, разработанные так, чтобы снизить непреднамеренный вред гражданским лицам и силам партнеров», — сообщает пресс-секретарь.

В сентябре 2014 года действующий на тот момент президент США Барак Обама объявил об ограничениях в использовании данных боеприпасов в соответствие с Оттавским договором о запрете противопехотных мин.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что США начали размещать новый тип ядерных боезарядов малой мощности на борту некоторых субмарин с баллистическими ракетами.