Февраль принесет жителям центральной России оттепель и дожди

Москва, 1 февраля. Первые дни февраля не оправдают надежды жителей центральной части России на зимнюю погоду. Как сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, ожидается оттепель и дожди. По-настоящему зимним будет только один день.

Как рассказал Синенков «Ридусу», 1 февраля температура воздуха составит от ноля до минус двух градусов Цельсия, в воскресенье будет около нуля градусов. В понедельник станет еще теплее: от 1 до 3 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до минусовых значений.

В среду температура существенным образом понизится до минус 5-7 градусов, а в ночь на четверг — до минус 10-13 градусов. Метеоролог отметил, что такие значения наиболее близки к климатической норме февраля.

«Однако такое похолодание не задержится надолго, и к следующим выходным вновь атлантический циклон принесет теплый воздух, температура вновь повысится. До минус 2 — 0 температура точно повысится», — заключил синоптик.

Отметим, погода в январе в Москве побила 140-летний рекорд. Как передавала «Газета.ру», температура воздуха в столице в течение января превышала норму в среднем на 9,2 градуса. До текущего года наиболее теплым считался январь 2007 года. Тогда средняя месячная температура превышала обычные значения на 7,7 градуса.