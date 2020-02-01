Оперативный штаб Росавиации начинает работу из-за ситуации с коронавирусом

Москва, 1 февраля. Росавиация создает оперативный штаб, который будет следить за ситуацией с перевозками в Китай и обратно, в связи с распространением опасного коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

«Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок граждан РФ и иностранных государств в и из пунктов на территории КНР создан оперативный штаб Росавиации», — сообщает министерство.

Оперативный штаб возглавил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Минтранс также принял решение, что с 1 февраля работа российских регулярных авиаперевозчиков, осуществляющих перелеты в Китай и обратно, изменится с регулярного на чартерный режим.

В пятницу стало известно, что на территории России выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба пациента являются гражданами КНР. Китайских граждан по прибытии в РФ поместили в боксированные отделения инфекционных стационаров. Лица, с которыми они контактировали, тоже госпитализированы.

Как сообщают «Известия», вывоз россиян из Китая из-за угрозы коронавируса через пункты пропуска в Приморье начнется в субботу. Эвакуация будет проходить через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка. В Приамурье временные коридоры для возврата россиян из Китая организуют с 1 февраля на пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ.

Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Коморов сообщил «Газета.ру», что новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает россиянам, так как заражению данным заболеванием подвержены только жители КНР. Он напомнил, что сейчас все летальные исходы зафиксированы именно в Китае. По последней информации, в мире от инфекции умерли 213 человек, и все они — жители КНР.