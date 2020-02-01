Первая в Мавритании «гей-свадьба» может обернуться несколькими смертными казнями

Лондон, 1 февраля. Власти Мавритании арестовали 10 человек после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором был запечатлен якобы первый в стране однополый брак. Позже полиция установила, что это была вечеринка по случаю дня рождения, однако мужчины до сих пор остаются под стражей. Кроме того, над задержанными должен состояться суд, дата которого пока не назначена, пишет The New Arab.

Известно, что Мавритания придерживается строгой версии исламского закона, в соответствии с которым гомосексуализм является уголовным преступлением. В случае, если задержанных признают виновными, то им будет грозить смертная казнь. При этом в стране уже более десяти лет не приводились в исполнение смертные приговоры.

«Это серьезное посягательство на индивидуальную и коллективную свободу этих молодых людей, которые имеют право демонстрировать свои различия и личные предпочтения», — прокомментировал ситуацию президент правозащитной организации в Мавритании Брахим Билал.

Само же видео, на котором запечатлена «первая в стране гей-свадьба», вызвало возмущение среди мавританских пользователей Интернета. Последующий арест десяти молодых людей произошел после расследования прокуратуры.

Данный случай знаменует собой редкое применение исламского права. В 2018 году Human Rights Watch – неправительственная организация со штаб-квартирой в США, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира – заявила, что в Мавритании не было известно ни одного случая, когда людей сажали в тюрьму или приговаривали к смертной казни за гомосексуализм. По данным организации «Международная амнистия», однополые браки являются незаконными более чем в 33 африканских странах. В четырех из них, включая Мавританию, смертные приговоры могут привести в исполнение, полагают специалисты.