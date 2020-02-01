Ученые впервые показали снимки размножения нового коронавируса

Гонконг, 1 февраля. Ученые из гонконгского университета обнародовали изображения, на которых запечатлена инфицированная коронавирусом 2019-nCoV клетка.

Как пишет Bloomberg, данные кадры являются первыми, на которых изображается размножение смертельного коронавируса. В статье американского издания отмечается, что медикам удалось вырастить клетку с вирусными частицами.

По словам профессора Джона Николса, который выращивал с группой коллег вирус, одна зараженная клетка способна производить тысячи новых вирусных частиц, распространяющихся дальше. Исследователи продолжают изучать образцы, для выяснения отличий бушующего в Китае 2019-nCoV от других типов коронавирусов.

Отмечается, что клетка коронавируса была запечатлена при помощи электронного микроскопа спустя 48 часов после запуска процедуры.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что вакцина от коронавируса появится в течение нескольких месяцев после выявления штамма.

По мнению первого заместителя представителя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадия Онищенко, есть основания полагать, что эпидемия в ближайшее время постепенно пойдет на спад. В беседе с ФАН он подчеркнул, что расслабляться нельзя, и все меры, предложенные правительством России, должны строго выполняться.