Москва, 1 февраля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело по факту обрушения крыши СКК «Петербургский», где погиб рабочий, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В связи с гибелью рабочего при обрушении крыши СКК «Петербургский» во время строительных и иных работ, а также очевидным фактом нарушения правил безопасности при их проведении, председатель СК РФ поручил руководству ГСУ СК РФ по СПб незамедлительно возбудить уголовное дело», — сообщает представитель Следственного комитета.

В сообщении отмечается, что по указанию главы ведомства материалы дела поручено передать следователям центрального аппарата СК РФ.

На место происшествия были направлены следователи-криминалисты Следственного комитета. Осуществляется осмотр территории СКК, изымается документация и опрашиваются очевидцы инцидента.

«Газета.ру» отмечает, что площадь обрушения конструкций СКК составляет около 25-28 тыс. кв. м.

31 января в Санкт-Петербурге начался демонтаж аварийной кровли комплекса (мембраны) СКК «Петербургский». Во время демонтажа произошло обрушение крыши. Один рабочий получил несовместимые с жизнью травмы, трое выжили.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился принять необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения спортивно-концертного комплекса.