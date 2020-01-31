Швеция увидела большой потенциал в торговых отношениях с РФ

Стокгольм, 1 февраля. Несмотря на поддержку антироссийских санкций, Швеция стремится к хорошим торговым отношениям с Россией и видит в них большой потенциал, заявила министр иностранных дел страны Анн Линде в преддверии переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Встреча Линде с Лавровым должна состояться в Москве во вторник, 4 февраля. В интервью ТАСС, министр отметила, что свой двухдневный визит в Россию рассматривает как продолжение диалога между президентом России Владимиром Путиным и премьером Швеции Стефаном Левеном.

Глава шведского МИД отметила, что ее страна является одной из наиболее последовательных сторонников антироссийских санкций. Однако при этом Стокгольм стремится к хорошим торговым отношениям с Россией и видит в них большой потенциал.

«Мы считаем, что санкции должны сохраняться, пока ситуация [с Крымом] не изменится. Но это не противоречит тому, что мы хотим хороших торговых отношений с Россией. Эти санкции — не полный бойкот, мы хотим сохранить их именно из-за ситуации на Украине», — заявила министр.

При этом она подчеркнула, что в торговых отношениях между странами «существует больший потенциал».

Анн Линде неоднократно посещала Москву. По ее словам, Россия ей очень нравится.

«Мне кажется, что русские люди очень сердечны, с ним интересно разговаривать, а иногда они непростые соперники в дискуссиях. И потом, как мне кажется, в России очень хорошая еда. Красная икра, например. И такое разнообразие!» — поделилась она впечатлениями.

Отметим, в конце прошлого года журналистка из Швеции Анна-Лена Лаурен поразилась, насколько дружелюбны пассажиры в российских поездах. По ее словам, пассажиры российских поездов делают путешествие незабываемым.

Свой опыт путешествий на поезде Лаурен сравнила с полетами в самолетах российских авиакомпаний, отметив частые конфликты и неуважительное отношение пассажиров друг к другу в воздушном транспорте. Однако в поездах диаметрально противоположная картина, подчеркивает она.