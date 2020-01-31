Крымский парламент рассмотрит «поздравление» блокадников в Керчи на этической комиссии

Симферополь, 31 января. Ситуация с участием депутата парламента республики Крым Ирины Черненко в «поздравлении» блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи батонами хлеба будет рассмотрена на комиссии по этике, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Будет комиссия по депутатской этике, на которой эта ситуация будет рассмотрена», — заявил Ефим Фикс.

Ирина Черненко избрана депутатом парламента республики Крым от «Единой России» по Войковскому одномандатному избирательному округу №9 города Керчи.

27 января глава городского совета Керчи Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников посетили керчан, переживших блокаду Ленинграда. Однако в итоге чиновники подверглись критике общественности из-за того, что пришли поздравлять пенсионеров в шубах и вручили блокадникам не самые удачные подарки — хлеб и медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета». Людей возмутило, что гостьи, входя в квартиры к героиням военных лет, не снимали верхнюю одежду. Презенты пользователи Интернета назвали подачкой.

Как передает «Газета.ру», блокадники, которые оказались в центре скандала получат возможность отдохнуть в крымских санаториях.