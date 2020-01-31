Авиакомпании РФ с 1 февраля смогут осуществлять полеты в Китай в чартерном режиме

Москва, 31 января. Российские авиакомпании смогут осуществлять полеты в КНР в чартерном режиме с 1 февраля, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

«С 00.00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета», — сказано в сообщении Минтранса РФ.

Отмечается, что информация об изменении номеров рейса будет доступа на сайтах перевозчиков. Колл-центры авиакомпаний получат памятки для информирования пассажиров.

В сообщении пресс-службы также подчеркивается, что Росавиация создала оперативный штаб для мониторинга ситуации с перевозками пассажиров между РФ и КНР.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что между Китаем и Российской Федерацией с 31 января ограничивается железнодорожное сообщение — поезда будут ходить только из Москвы в Пекин и обратно.