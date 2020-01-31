Военный парад для одного ветерана-освободителя Ленинграда провели под Смоленском

Смоленск, 31 января. Смоленские следователи провели в деревне Богородицкое парад для фронтовика Михаила Кугелева, единственного участника битвы за освобождение Ленинграда, проживающего в регионе. Торжественное мероприятие провели во дворе дома, где проживает ветеран, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Смоленские следователи отметили, что «27 января — дата памяти и скорби не только для ленинградцев, но и для всей страны».

«Каждый из нас должен помнить этот подвиг, и поэтому сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области решили организовать для ветерана Великой Отечественной войны — участника битвы за Ленинград Михаила Семеновича Кугелева необычный, но очень трогательный подарок — парад для одного ветерана. В нем приняли участие около 200 офицеров, курсантов и юнармейцев», — сообщили в Следственном комитете.

Ветеранов становится с каждым годом все меньше, и здоровье уже не позволяет им прийти на парад в центре города. Следователи решили, что эта ситуация поправима: парад можно устроить для ветерана и возле го дома. Вместе с оркестром, курсантами и юнармейцами они отправились во двор, где проживает один из освободителей Ленинграда, Михаил Семенович.

Кугелев родился в Белоруссии, школу окончил в Смоленской области и поступил в Ленинградский мединститут. Его обучение оборвалось на первом курсе — началась война. Добровольцем он отправился на фронт. Участвовал в боях за освобождение Ленинграда, в операциях «Искра» и «Полярная звезда». Вместе с сослуживцами попал в окружение, осколком был ранен в голову. Сражался на Волховском, Прибалтийских фронтах. Войну закончил в Латвии.

«Вы воевали и боролись за наш мир, за наше будущее. Мы преклоняемся перед отвагой и силой духа всех тех, кто прошел сквозь этот ад. А сегодня мы пришли, чтобы сказать вам лично «спасибо», — заявил на параде глава регионального управления СК РФ Анатолий Уханов.

Когда закончилась торжественная часть, 97-летний Михаил Семенович пригласил следователей к себе в гости. Офицеры вручили ветерану подарки и за чашкой чая слушали рассказ о том, какой ценой досталась Победа.

Каждый год 27 января Российская Федерация отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Из 3 млн проживающих в городе ленинградцев, к окончанию войны осталось не более 800 тыс. человек. Голод и непрекращающиеся бомбардировки противника привели к гибели от 641 тыс. до 1 млн жителей блокадного города. Ранения различной степени тяжести получили 34 тыс. человек. Всего в 1941-1942 годах по «Дороге жизни» и по воздуху было эвакуировано 1,7 млн человек.

Блокада длилась почти 900 дней и ночей — отсчет велся с 8 сентября 1941 года (хотя фактически город оказался отрезан от большой земли раньше) по 27 января 1944 года, то есть 872 дня. Прорыв блокады состоялся годом раньше — 18 января 1943 года — в ходе операции «Искра». Благодаря этому в город стало поступать больше продовольствия, что дало возможность справиться с самой страшной бедой блокадного Ленинграда — смертельным голодом, который унес больше всего жизней — 97% погибших мирных жителей.